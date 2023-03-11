اخبار السعوديه

شوارع وميادين مدن المملكة تتزين بالألوان الخضراء ابتهاجا بيوم العلم

0 نشر
0 تبليغ

تزينت مختلف شوارع وميادين مدن المملكة بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها التي يحفظها التاريخ على مر العصور. وتوشحت الطرقات الرئيسية في كل مدينة ومحافظة بالعلم السعودي؛ الذي يعزز معاني الانتماء والفخر بهذا دوت الخليج وقيادته الرشيدة؛ تحت راية التوحيد.

وللمرة الأولى في تاريخها، تحتفي المملكة اليوم بيوم العلم السعودي الذي يوافق 11 من مارس، وذلك انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة منذ تأسيسها في عام 1139هـ.

وتعد الراية التي تتوسطها شهادة التوحيد رسالة إلى السلام والإسلام كما أنها رمز للعقيدة حيث يرمز السيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.


كانت هذه تفاصيل خبر شوارع وميادين مدن المملكة تتزين بالألوان الخضراء ابتهاجا بيوم العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا