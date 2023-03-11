

الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وللأسرة المالكة الكريمة ، وللشعب السعودي كافة بمناسبة يوم العلم .

وأكد معاليه أن يوم العلم الوطني مناسبة جديرة بالاحتفاء بقيمة العلم ودلالته ورمزيته .

وقال :" في هذه المناسبة تتوشح مدن المملكة وقراها وهجرها باللون الأخضر ، وتتزين أعمدة طرقها وميادينها بالعلم الأخضر الخفاق ، احتفاءً بهذا اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – ألوان العلم السعودي ومكوناته، وحدّد شكله الذي جاء يحمل دلالات وقيمًا تأسس عليها هذا الكيان الشامخ منذ الدولة

// انتهى //

19:57ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وللأسرة المالكة الكريمة ، وللشعب السعودي كافة بمناسبة يوم العلم .وأكد معاليه أن يوم العلم الوطني مناسبة جديرة بالاحتفاء بقيمة العلم ودلالته ورمزيته .وقال :" في هذه المناسبة تتوشح مدن المملكة وقراها وهجرها باللون الأخضر ، وتتزين أعمدة طرقها وميادينها بالعلم الأخضر الخفاق ، احتفاءً بهذا اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – ألوان العلم السعودي ومكوناته، وحدّد شكله الذي جاء يحمل دلالات وقيمًا تأسس عليها هذا الكيان الشامخ منذ الدولة السعودية الأولى واتخذ منه أبناء المملكة شعارًا للعزّ والإباء والشمم ، فهو مظهر من مظاهر القوة والسيادة ، ورمز للوحدة الوطنية والتلاحم والائتلاف. سائلاً الله" أن يحف هذه البلاد بالأمن والاستقرار، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن .// انتهى //19:57ت م0154

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج: يوم العلم يحمل دلالات وقيمًا تأسس عليها هذا الكيان الشامخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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