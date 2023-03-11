السعودية اليوم / أهالي محافظة حقل يحتفون بيوم العلم



حقل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

شارك أهالي محافظة حقل - اليوم - باحتفالات يوم العلم من خلال مسيرة، شاركت فيها كل القطاعات الحكومية من مدنية وعسكرية بالمحافظة بمعداتها والأجهزة .

وتهدف المسيرة - التي انطلقت من أمام مقر المحافظة مرورًا بالدائري وعلى طول الطريق الدولي لحقل - إلى تعريف أبناء المحافظة بأهمية هذا اليوم الذي يوافق 27 ذي الحجة 1355هـ / 11 مارس 1937م، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود العلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

واصطف أهالي حقل على جنبات الطرقات لتحية القطاعات المشاركة بهذه المناسبة الغالية التي ترمز إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

19:25ت م

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حقل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسشارك أهالي محافظة حقل - اليوم - باحتفالات يوم العلم من خلال مسيرة، شاركت فيها كل القطاعات الحكومية من مدنية وعسكرية بالمحافظة بمعداتها والأجهزة .وتهدف المسيرة - التي انطلقت من أمام مقر المحافظة مرورًا بالدائري وعلى طول الطريق الدولي لحقل - إلى تعريف أبناء المحافظة بأهمية هذا اليوم الذي يوافق 27 ذي الحجة 1355هـ / 11 مارس 1937م، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود العلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.واصطف أهالي حقل على جنبات الطرقات لتحية القطاعات المشاركة بهذه المناسبة الغالية التي ترمز إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من عناية واهتمام بالعلم الوطني حيث يمثل مظهراً من مظاهر الدولة وما حققته من وحدة وأمن ورخاء منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .// انتهى //19:25ت م0148

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