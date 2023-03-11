رياضي / ضمك يتغلب على الطائي في مباراة من الجولة الـ 20



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تغلب فريق ضمك على مضيفه الطائي 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في منافسات الجولة الـ 20 جولة يوم العلم من دوري روشن السعودي.

سجل لضمك أولاً اللاعب عبدالعزيز السرحاني عند الدقيقة 45، وعند الدقيقة 64 أضاف اللاعب عبدالعزيز مكين الهدف الثاني، وعند الدقيقة 74 اختتم ضمك الثلاثية بتسجيل لاعب الطائي حسن الجبيري الهدف بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل للطائي اللاعب محمد حرزان عند الدقيقة 33.

وبهذا الفوز رفع ضمك رصيده لـ 25 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 25 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن نظيره ضمك.

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19:06ت م

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