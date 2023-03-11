السعودية اليوم / افتتاح الملتقى السنوي للأطباء السعوديين في أيرلندا



دبلن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير افتتحت اليوم الملحق الثقافي في ايرلندا الدكتورة فهده آل الشيخ في مقر البعثة الرسمي الملتقى السنوي للأطباء السعوديين في إيرلندا "رواد مستقبل الصحة " والذي تنظمه رابطة الأطباء السعوديين في أيرلندا ويضم جميع مبتعثي المملكة في مختلف التخصصات الطبية.

ويهدف الملتقى لتعريف طلبة الطب بالتخصصات الصحية وطرق اختيارها وما يتعلق في ذلك من اختبارات وطرق المفاضلة.

ورحبت الدكتوره فهده آل الشيخ في كلمتها بإقامة اللقاء العلمي الأول لرابطة الأطباء السعوديين في ايرلندا، مؤكدة على أهمية هذه اللقاءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الرابطة، من خلال تبادل الخبرات والثقافات العلمية بين الأطباء وطلاب الطب السعوديين المبتعثين في ايرلندا.

من جانبه ، قال رئيس رابطة الأطباء السعوديين في أيرلندا الدكتور نايف المعجل : إن الملتقى يعرض عدداً من أبحاث المبتعثين السعوديين في المجال الصحي والتي يتم تقييمها عبر اللجنة العلمية للملتقى، ويشارك في هذا الملتقى الهيئات التدريبية الطبية في ايرلندا وعدداً من أعضاء الهيئات الطبية الإيرلندية.

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18:56ت م

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