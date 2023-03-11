شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يحمل موسيماني سبب السقوط أمام صن داوينز.. تصريح غريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق النجم المصري وائل جمعة، مدافع الأهلى السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورت القطرية، عن أحداث سقوط المارد الأحمر الليلة أمام صن داوينز بهذا الشكل المخزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فى المباراة التى أنتهت بهزيمة الأهلى بنتيجة 5/2.

وبسؤاله عن تعرض موسيماني للظلم فى فترته السابقة مع الأهلي، أكد أنه لم يتعرض لهذا النوع من الظلم، وأن المدرب الجنوب أفريقي كان يستحق الرحيل عن القلعة الحمراء فى الفترة السابقة.

وأضاف: "لا استطيع أن أحمل كولر مسئولية الهزيمة من صن داوينز، لقد كان هناك قصورا من اللاعبين فى تلك المواجهة، وليس من الطبيعي أن أخرج لإنتقاد المدرب بعد هذه الهزيمة".

وتابع:" موسيماني لم يكن يقدم كرة قدم حقيقية مع الأهلى، كل ما فى الأمر أن المدرب كان موفقا بصورة كبيرة مع المارد الأحمر، خلال الفترة القصيرة التى قضاها مع الفريق".



ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

هذا ويتصدر صن داوينز هذه المجموعة بذلك الفوز الكبير، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فى حين يحل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما يتزيل القطن هذه المجموعة دون رصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخرج لملاقاة القطن فى الجولة القادمة، فى الوقت الذي سيستضيف الهلال نظيره صن داوينز فى أم درمان.