شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الأهلى بعد السقوط المدوي أمام صن داوينز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للأهلي، على التعليق عن سقوط فريقه المدوي أمام صن داوينز بنتيجة 2/5، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر: " نتيجة سيئة للفريق بالفعل، لم نتوقع السقوط بهذا الشكل أمام صن داوينز، قدمنا بعض الأداء الجيد على فترات أمام الفريق الجنوب أفريقي، ولكن بعض الأخطاء الدفاعية أسفرت على هذا السقوط الكبير ".

وأضاف:" بالطبع حزين بسبب هذه النتيجة الكبيرة، وعدم الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الليلة، ولكن شدد على أن الفرصة ما زالت قائمة للعودة مرة أخري لمنافسات البطولة والصعود رغم تأزم مهمة الفريق ".

وتابع:" لدينا لقائين متبقيين عن هذه المجموعة، سنعمل على الفوز خلالهما وإنتظار ماذا سيحدث من صعود الفريق أو عدمه خلال المرحلة القادمة ".



ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

هذا ويتصدر صن داوينز هذه المجموعة بذلك الفوز الكبير، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فى حين يحل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما يتزيل القطن هذه المجموعة دون رصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخرج لملاقاة القطن فى الجولة القادمة، فى الوقت الذي سيستضيف الهلال نظيره صن داوينز فى أم درمان.