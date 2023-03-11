شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان وموهوب بورنموث على أعتاب الأهلي الصيف القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي الأهلي السعودي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه بالفترة القادمة.

الأهلي السعودي يقترب التعاقد مع صفقتين عالميتين

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي، تقترب من ضم اسم عالمي كبير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم القادم 2023-2024.

ويشارك النادي الأهلي في الموسم الحالي 2022-2023، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى بعد الهبوط التاريخي، بنهاية العام الرياضي الماضي.

وأكدت التقارير صحفية، على أن هناك تفاوض من جانب وزارة الرياضة، مع اسمين عالميين، في حراسة المرمى، لضم أحدهما إلى النادي الأهلي، في الموسم الرياضي القادم.

وأوضحت التقارير على أن هناك مفاوضات مع الثنائي البرازيلي نوربيرتو نيتو "بورنموث الإنجليزي"، والكوستاريكي كيلور نافاس، "باريس سان جيرمان الفرنسي".

ويملك باريس سان جيرمان، عقد نافاس، الذي يلعب معارًا في الوقت الحالي، بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، وحتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق للحارس البرازيلي، أن لعب في صفوف عملاقي إسبانيا وإيطاليا برشلونة ويوفنتوس، بينما مثّل النجم الكوستاريكي، بطل أوروبا ريال مدريد.

ونادي النصر، حاول التعاقد مع كيلور نافاس، في يناير الماضي؛ بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، إلا ـأنه فضل الرحيل إلى نوتنجهام، على سبيل الإعارة.