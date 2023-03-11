السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : 6501 إصابة بحمى الضنك في 12 ولاية سودانية



الخرطوم 19شعبان 1444ه الموافق 11مارس2023واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حمى الضنك أصابت مواطنين في 83 منطقة بـ12 ولاية سودانية، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها وصلت 6,501 حالة، فيما بلغت الحالات المشتبهة 1,612 حالة .

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم : إن إجمالي الحالات المبلغ عنها في ولاية شمال كردفان بلغت 1448 حالة تليها شمال دارفور 1367 حالة ، مشيرا إلى أن 22 من الحالات تتراوح أعمار المصابين ما بين 10 – 19 سنة مع تمثيل جميع الفئات العمرية للمصابين .

وأضاف التقرير أن عدد العينات الإيجابية بلغ 1612 عينة بمعدل 51% من 3162 عينة تم تجميعها للاختبار من ولايات، جاءت ولاية شمال دارفور 927 عينة، والخرطوم 222 ، كسلا 192 ، القضارف 106، غرب كردفان 87 ، البحر الأحمر 87، شمال كردفان 63، النيل الأبيض 49، غرب دارفور 33، شرق دارفور 27، و12 من جنوب دارفور.

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18:45ت م

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