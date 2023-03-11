السعودية اليوم / منشآت التدريب التقني في جازان تستقبل غدًا أكثر من 7 آلاف متدرباً ومتدربة



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تستقبل منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان غدًا ؛ أكثر من 7000 متدربًا ومتدربة، مع بداية الفصل التدريبي الثالث من العام 1444هـ بمختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعهد العمارة والتشييد الثانوي.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس يزيد بن سعود السعود أن انطلاق التدريب منذ يومه الأول غدًا ، سُبق بتهيئة الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأضاف أن منشآت التدريب بالمنطقة أعدّت برامج لتهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مختلف المرافق، وتوجيه المتدربين وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية.

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18:39ت م

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