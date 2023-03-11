السعودية اليوم / وزير العدل : في يوم العلَم يتجدد الفخر بالعمق التاريخي والأسس الراسخة للمملكة



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم؛ يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالقيم الوطنية ورمزيتها.

وأشار معاليه إلى أن تحديد يومٍ للعلم؛ يأتي تجسيداً لما توليه القيادة - أيدها الله – من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، كما أنه يعزز الهوية الوطنية كونها عنصراً رئيساً على امتداد تاريخ الدولة

ولفت معالي وزير العدل النظر إلى أهمية دلالات العلم الوطني وما تجسده من قيم راسخة قامت عليها بلادنا وتؤكد وحدتها وتماسكها وتلاحم الشعب مع القيادة، وهذه المناسبة فرصة عظيمة للفخر بتاريخ بلادنا والتضحيات التي بذلها أئمة وملوك هذه البلاد منذ بداية التأسيس حتى عصرنا الزاهر؛ كما أنها تعد طريقة ملهمة لتقدير العمق التاريخي للمملكة؛ والتي جاءت مجسدة لمكونات العلم من عطاء ونماء وقوة وعدل.

وفي ختام كلمته توجه معاليه بالدعاء لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالسداد والتوفيق لإكمال مسيرة الخير والتطوير والنماء، وأن يحفظ بلادنا وشعبها، وأن يديم أمنها واستقرارها.

// انتهى //

18:39ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم؛ يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالقيم الوطنية ورمزيتها.وأشار معاليه إلى أن تحديد يومٍ للعلم؛ يأتي تجسيداً لما توليه القيادة - أيدها الله – من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، كما أنه يعزز الهوية الوطنية كونها عنصراً رئيساً على امتداد تاريخ الدولة السعودية من نحو ثلاثة قرون.ولفت معالي وزير العدل النظر إلى أهمية دلالات العلم الوطني وما تجسده من قيم راسخة قامت عليها بلادنا وتؤكد وحدتها وتماسكها وتلاحم الشعب مع القيادة، وهذه المناسبة فرصة عظيمة للفخر بتاريخ بلادنا والتضحيات التي بذلها أئمة وملوك هذه البلاد منذ بداية التأسيس حتى عصرنا الزاهر؛ كما أنها تعد طريقة ملهمة لتقدير العمق التاريخي للمملكة؛ والتي جاءت مجسدة لمكونات العلم من عطاء ونماء وقوة وعدل.وفي ختام كلمته توجه معاليه بالدعاء لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالسداد والتوفيق لإكمال مسيرة الخير والتطوير والنماء، وأن يحفظ بلادنا وشعبها، وأن يديم أمنها واستقرارها.// انتهى //18:39ت م0135

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