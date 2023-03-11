السعودية اليوم / محافظ التأمينات الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وبين النحاس أن هذه الذكرى المباركة تأتي تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة. كما نستشعر معها ما يرمز له علم مملكتنا الحبيبة من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ أكثر من ثلاثة قرون فهي رسالة الإسلام والسلام للعالم أجمع ومنهج قادتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ولله الحمد. فقد كانت هذه الراية شاهدة على الملاحم وعلو الهمة والشموخ الذي رافق توحيد هذه البلاد ومواطنيها تحت راية واحدة ولواء واحد.

وأضاف : في يوم العلم نستذكر الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الذي أقر العلم بشكله الذي نراه اليوم شامخاً عزيزاً يحمل كل معاني العز والنماء والقوة والتي يفخر بها مواطنو هذا البلد المبارك.

وأكد أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الحادي عشر من شهر مارس يوماً للعلم يأتي إدراكاً من القيادة أيدها الله لأهمية هذا اليوم وأهمية المعاني العظيمة التي يحملها علم المملكة والتي أسست لنهضة هذا الوطن العظيم. فعلم المملكة يعد رمزاً للوحدة والسيادة ويتلاقى مع شعور الفخر والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة.

واختتم النحاس تصريحه بدعاء الله عز وجل بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الله على هذه البلاد ومواطنيها أمنهم وأمانهم وعزهم ورخاءهم وأين يعيد هذه المناسبة السعيدة على قيادتنا وطننا وهم في عز وتمكين وأمن وأمان.

// انتهى //

18:36ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم العلم.وبين النحاس أن هذه الذكرى المباركة تأتي تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة. كما نستشعر معها ما يرمز له علم مملكتنا الحبيبة من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ أكثر من ثلاثة قرون فهي رسالة الإسلام والسلام للعالم أجمع ومنهج قادتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ولله الحمد. فقد كانت هذه الراية شاهدة على الملاحم وعلو الهمة والشموخ الذي رافق توحيد هذه البلاد ومواطنيها تحت راية واحدة ولواء واحد.وأضاف : في يوم العلم نستذكر الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الذي أقر العلم بشكله الذي نراه اليوم شامخاً عزيزاً يحمل كل معاني العز والنماء والقوة والتي يفخر بها مواطنو هذا البلد المبارك.وأكد أن الأمر الملكي الكريم باعتماد الحادي عشر من شهر مارس يوماً للعلم يأتي إدراكاً من القيادة أيدها الله لأهمية هذا اليوم وأهمية المعاني العظيمة التي يحملها علم المملكة والتي أسست لنهضة هذا الوطن العظيم. فعلم المملكة يعد رمزاً للوحدة والسيادة ويتلاقى مع شعور الفخر والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والعمق التاريخي للمملكة.واختتم النحاس تصريحه بدعاء الله عز وجل بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الله على هذه البلاد ومواطنيها أمنهم وأمانهم وعزهم ورخاءهم وأين يعيد هذه المناسبة السعيدة على قيادتنا وطننا وهم في عز وتمكين وأمن وأمان.// انتهى //18:36ت م0133

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