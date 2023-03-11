السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ،باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العلم يعكس مدى عناية القيادة الكريمة - أيدها الله - بالهوية التاريخية والجذور الراسخة لهذه الدولة، ويجسّد أهمية العلم السعودي في تاريخها وحاضرها الممتد على مدى ثلاثة قرون، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً أبناء هذا الوطن براية التوحيد وهي ترفرف كلَّ يوم في سماء هذا الوطن الغالي.

ودعا الدكتور العنقري في ختام كلمته بأن يحفظ الله لوطننا المملكة العربية

// انتهى //

18:31ت م

0130



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ،باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم العلم .وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العلم يعكس مدى عناية القيادة الكريمة - أيدها الله - بالهوية التاريخية والجذور الراسخة لهذه الدولة، ويجسّد أهمية العلم السعودي في تاريخها وحاضرها الممتد على مدى ثلاثة قرون، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً أبناء هذا الوطن براية التوحيد وهي ترفرف كلَّ يوم في سماء هذا الوطن الغالي.ودعا الدكتور العنقري في ختام كلمته بأن يحفظ الله لوطننا المملكة العربية السعودية قيادتها وأمنها وأن يُديم عليها عزها واستقرارها.// انتهى //18:31ت م0130

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