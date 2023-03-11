السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء : يوم العلم علاقة ارتباط عميقة وعظيمة



الأحساء 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام، يومًا خاصًّا بالعلم باسم (يوم العلم)، تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام برمزيته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء في دولتنا الغالية.

وقال سموّه : إن هذه المناسبة ترمز إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف أن هذا اليوم يعزز بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية والذي يمثل عمقاً تاريخياً متجذراً في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة

ودعا سموّ محافظ الأحساء الله تعالى، أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتنا الرشيدة ويديم على البلاد الأمن والأمان ، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً بإذن الله تعالى.

//انتهى//

17:48ت م

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الأحساء 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام، يومًا خاصًّا بالعلم باسم (يوم العلم)، تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام برمزيته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء في دولتنا الغالية.وقال سموّه : إن هذه المناسبة ترمز إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - من عناية واهتمام بالعلم الوطني حيث يمثل مظهراً من مظاهر الدولة وما حققته من وحدة وأمن ورخاء منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .وأضاف أن هذا اليوم يعزز بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية والذي يمثل عمقاً تاريخياً متجذراً في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون ، ويعتبر يوم العلم قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقيادةودعا سموّ محافظ الأحساء الله تعالى، أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتنا الرشيدة ويديم على البلاد الأمن والأمان ، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً بإذن الله تعالى.//انتهى//17:48ت م0126

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