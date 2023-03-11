السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد: العلم الوطني "شاهد عيان " على مسيرة و بطولاتِ تأسيس الدولة السعوديةِ الأولى منذُ 3 قرونٍ



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

واكد سموه أن الاحتفاء بيوم العلم، يعد احتفاءً بتاريخ المملكة، وقصص بطولية، سطرها الآباء والأجداد، وبذلوا فيها التضحيات الجسام، حتى يبصر هذا الوطن النور، قوياً شامخاً، يتمتع بكل مزايا القوة والاستدامة على مر العصور.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد قائلاً: "في هذه المناسبة العزيز يستذكر المواطنون بكل الفخر والاعتزاز الجهود التي بُذلت لتعزيز العلم السعودي، باعتباره راية التوحيد في أرض الجزيرة العربية"، مضيفًا أنَّ العلم الوطني "شاهد عيان، على مسيرة تأسيس الدولة

ودعا الأمير فيصل بن خالد في ختام تصريحه - المولى عز وجل- أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والخير والنماء والرخاء.

// انتهى //

17:46ت م

0125



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة "يوم العلم".واكد سموه أن الاحتفاء بيوم العلم، يعد احتفاءً بتاريخ المملكة، وقصص بطولية، سطرها الآباء والأجداد، وبذلوا فيها التضحيات الجسام، حتى يبصر هذا الوطن النور، قوياً شامخاً، يتمتع بكل مزايا القوة والاستدامة على مر العصور.وأضاف الأمير فيصل بن خالد قائلاً: "في هذه المناسبة العزيز يستذكر المواطنون بكل الفخر والاعتزاز الجهود التي بُذلت لتعزيز العلم السعودي، باعتباره راية التوحيد في أرض الجزيرة العربية"، مضيفًا أنَّ العلم الوطني "شاهد عيان، على مسيرة تأسيس الدولة السعودية ، والمراحل التاريخية المهمة التي مرت بها، فضلاً عن البطولاتِ التي رافقتْ تأسيسَ الدولة السعوديةِ الأولى منذُ 3 قرونٍ، وحتى العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ.وقال سموه: "إن علم المملكة يختلف عن بقية أعلام بقية الدول، فيكفي أنه العلم الوحيد الذي لا يُنكس، ولا يُلف على أجساد الموتى، ودائماً وأبداً سيبقى هذا العلم رمزاً للقوة والإيمان بالله، يحمل دلالات ومعاني سامية، تشير إلى محطات مهمة في التاريخ السعودي، منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1139هــ الموافق 1727م ، مروراً بيوم27 ذي الحجة 1355هـ، الموافق 11 مارس 1937م، وهو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم خفاقاً بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء".ودعا الأمير فيصل بن خالد في ختام تصريحه - المولى عز وجل- أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والخير والنماء والرخاء.// انتهى //17:46ت م0125

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد: العلم الوطني "شاهد عيان " على مسيرة و بطولاتِ تأسيس الدولة السعوديةِ الأولى منذُ 3 قرونٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.