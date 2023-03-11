السعودية اليوم / إيقاف المئات من المهاجرين غير الشرعيين في تونس



تونس 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أحبطت وحدات الأمن التونسي 8 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 416 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي في تصريح له، تم إحباط عمليات اجتياز الحدود البحرية والبرية التونسية خلسة وإيقاف المجموعة المهاجرة بمحافظات المهدية وسوسة والقصرين وصفاقس وتوزر، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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17:20ت م

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