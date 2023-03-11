رياضي/ أخضر الشاطئية يلعب مع نظيره القطري في ثاني مبارياته بالآسيوية



الدمام 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية غداً ، مع نظيره المنتخب القطري، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية التاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024م، وذلك عند الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الأخضر من خلال ثاني مواجهاته في البطولة، لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب الإيراني الذي تفوق فيها برميات الجزاء، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل شوطًا لشوط.

ويحل المنتخب السعودي في المركز الثالث للمجموعة (A) بدون أي نقطة، فيما يتصدر المجموعة المنتخب القطري بـ 4 نقاط، بعد فوزه في مباراتين على منتخبي الفلبين وكوريا الجنوبية.

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17:16ت م

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