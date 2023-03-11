السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه بهذه المناسبة: "نستذكر في يوم العلم المسيرة التاريخية المجيدة منذ توحيد الدولة وجمع الكلمة على هذه الأرض المعطاء، حتى الوصول إلى عهد الرخاء والازدهار، بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الرجال المخلصين، الذين رسخوا قيم التوحيد والعدل والنماء التي يرمز لها علم المملكة".

وسأل وزير الاقتصاد والتخطيط الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها وأن يحفظ علمها شامخًا كما كان على مدار ثلاثة قرون، شاهدًا على قوة الدولة وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية.

// انتهى //

17:13ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة يوم العلم.وقال معاليه بهذه المناسبة: "نستذكر في يوم العلم المسيرة التاريخية المجيدة منذ توحيد الدولة وجمع الكلمة على هذه الأرض المعطاء، حتى الوصول إلى عهد الرخاء والازدهار، بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الرجال المخلصين، الذين رسخوا قيم التوحيد والعدل والنماء التي يرمز لها علم المملكة".وسأل وزير الاقتصاد والتخطيط الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها وأن يحفظ علمها شامخًا كما كان على مدار ثلاثة قرون، شاهدًا على قوة الدولة وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والوحدة الوطنية.// انتهى //17:13ت م0120

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