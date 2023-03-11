

جدة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تزينت مختلف شوارع وميادين محافظة جدة؛ بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها التي يحفظها التاريخ على مر العصور.

وتوشحت الطرقات الرئيسية بالمحافظة بالعلم السعودي؛ الذي يعزز معاني الانتماء والفخر بهذا الوطن وقيادته الرشيدة؛ تحت راية التوحيد.

//إنتهى//

17:11ت م

0118





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شوارع وميادين محافظة جدة تتزين بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.