السعودية اليوم / سمو وزير الثقافة: في يوم العلم.. نحتفي برمز التلاحم والشموخ والعز



الدرعية 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: إن العلم الوطني منذ عام 1727 وحتى يومنا هذا، ظل رمزاً لقصة شموخ وبناء وعز، وشاهداً على مسيرة عظيمة لقادة عظماء، بدأها الأمام محمد بن سعود -رحمه الله- من الدرعية، وسار على نهجه ملوك هذه البلاد المباركة، مشيرًا إلى أن صدور الأمر الملكي بأن يكون 11 مارس من كل عام، يوماً خاصاً بالعلم يعكس دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما من شأنه أن يعزز ثقافة وتراث بلادنا الغالية.

وأضاف سموه أن العلم الوطني بما يحمله من رمزيات ثقافية وتاريخية، يحضر في وجدان السعوديين كرمز للوحدة والتلاحم، ومن بداية الرحلة في الدولة

وسأل سموه أن يديم الله عز وجل الأمن والأمان والازدهار والنمو على بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل رايتها خفاقة دائماً.

// انتهى //

17:04ت م

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الدرعية 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة يوم العلم.وقال سموه: إن العلم الوطني منذ عام 1727 وحتى يومنا هذا، ظل رمزاً لقصة شموخ وبناء وعز، وشاهداً على مسيرة عظيمة لقادة عظماء، بدأها الأمام محمد بن سعود -رحمه الله- من الدرعية، وسار على نهجه ملوك هذه البلاد المباركة، مشيرًا إلى أن صدور الأمر الملكي بأن يكون 11 مارس من كل عام، يوماً خاصاً بالعلم يعكس دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما من شأنه أن يعزز ثقافة وتراث بلادنا الغالية.وأضاف سموه أن العلم الوطني بما يحمله من رمزيات ثقافية وتاريخية، يحضر في وجدان السعوديين كرمز للوحدة والتلاحم، ومن بداية الرحلة في الدولة السعودية الأولى، خاض الأجداد بطولات وتضحيات لكتابة تاريخ مشرق، واليوم يقود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بلادنا الغالية إلى مصاف الدول العالمية، ويحضر علمنا الغالي في المقدمة.وسأل سموه أن يديم الله عز وجل الأمن والأمان والازدهار والنمو على بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل رايتها خفاقة دائماً.// انتهى //17:04ت م0117

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