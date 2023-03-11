شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يضرب الأهلي بخماسية في دوري أبطال إفريقيا ويقرب المارد الأحمر من الخروج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الفوز على حساب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

صن داونز يضرب الأهلي بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى الفريقين من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة من المباراة سجل مارسيلو اليندي الهدف الأول لصالح صن داونز.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سجل محمد شريف هدف العودة وهدف التعادل لصالح فريق الأهلي، ورد عليه سريعًا اللاعب ثيمبا زواني ليسجل الهدف الثاني لصالح فريق صن داونز في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وفي الدقيقة الأربعين سجل تيبوهو موكيانا الهدف الثالث لصالح فريق صن داونز لينتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ61 سجل بيرسي تاو الهدف الثاني وهدف تقليص النتيجة وحاول بعدها لاعبى الأهلي لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جديد، وفي الدقيقة 72 سجل بيتر شالوليلي الهدف الرابع لصالح فريق صن داونز ليعود ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 88 لتنتهى المباراة بفوز صن داونز بنتيجة 5-2.