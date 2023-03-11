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محمد الفلاح - الشوط الثاني.. رابط يوتيوب بث مباشر الأهلي وصن داونز يلا شوت YallaShoot || مشاهدة الأهلي ضد صن داونز دون تقطيع واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القلية الماضية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى.

بث مباشر الأهلي وصن داونز

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع تقدم فريق صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في شوط لم يقدم فيها المارد الأحمر خطورة كبيرة سوى هدف المباراة الوحيد للفريق المصري عن طريق محمد شريف في الدقيقة الثالثة عشر من الشوط الأول لينتهى بتقدم صن داونز بثلاثية مقابل هدف.

وحقق النادي الأهلي فوز هام في الجولة الماضية، على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد الأهلي والسلام.

ودخل النادي الأهلي في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، عقب هزيمة أمام الهلال السوداني، وتعادل أمام صن داونز، وفوز أمام القطن الكاميروني.



بينما يتواجد صن داونز في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 7 نقاط، بفوز أمام الهلال السوداني، وفوز أمام القطن الكاميروني، وتعادل أمام النادي الأهلي.

