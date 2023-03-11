بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأهلي وصن داونز LIVE HD || بث مباشر الأهلي يلا شوت YallaShoot

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مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأهلي وصن داونز

وحقق النادي الأهلي فوز هام في الجولة الماضية، على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز

1- الهلال السوداني في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- القطن الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.