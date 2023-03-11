السعودية اليوم / راية تسمو في سماء المجد، خفاقة بنور التوحيد لا تنتكس ابداً.. صناعة العلم الوطني بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من تصنيع علم المملكة العربية

وحمل العلم الوطني المصنع في المجمع على مواصفات وخط إنتاج بإستخدام قماش البولستر الأخضر بمقاسات 148سم×180سم ، ليتكون بعد الخياطة والحياكة علماً بمقاس 100سم×150سم ، وكتابات كلمة التوحيد بمقاس 36 سم ×83 سم .

ويستخدم مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ماكينة تطريز يابانية استحدثتها الرئاسة لتحديث بنيتها الإنتاجية المتطورة باسم (تاجيما)، حيث تقوم بتطريز خيوط من القصب الفضي لصناعة العلم الوطني وجهين خلال 5 ساعات.

ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لأن الأعلام تعد مفاخر للدول وهي ما يعبر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدهها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها وما تحمله من معاني ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن ، حيث نجد أن علم المملكة لا يخرج عن هذا الإطار المُتعارف عليه.

وللعلم الوطني شكل مستطيل ولونه أخضر، ومقاسات العلم الوطني يكون فيها عرض العلم يساوي ثلثي طوله. تتوسطه الشهادتان بالخط العريض واللون الأبيض (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لتسمو في سماء المجد على الهوية الإسلامية التاريخية بنور التوحيد .

وتتضمن قوانين البلاد قانون يجرم فعل تنكيس علم البلاد أو المساس بالعلم الوطني، كما يجب أن لا يلامس العلم سطحي الأرض والماء لأنه يحمل راية التوحيد .

// انتهى //

16:54ت م

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مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واستتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من تصنيع علم المملكة العربية السعودية بمواصفات عالية الجودة والتميز.وحمل العلم الوطني المصنع في المجمع على مواصفات وخط إنتاج بإستخدام قماش البولستر الأخضر بمقاسات 148سم×180سم ، ليتكون بعد الخياطة والحياكة علماً بمقاس 100سم×150سم ، وكتابات كلمة التوحيد بمقاس 36 سم ×83 سم .ويستخدم مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ماكينة تطريز يابانية استحدثتها الرئاسة لتحديث بنيتها الإنتاجية المتطورة باسم (تاجيما)، حيث تقوم بتطريز خيوط من القصب الفضي لصناعة العلم الوطني وجهين خلال 5 ساعات.ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لأن الأعلام تعد مفاخر للدول وهي ما يعبر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدهها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها وما تحمله من معاني ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن ، حيث نجد أن علم المملكة لا يخرج عن هذا الإطار المُتعارف عليه.وللعلم الوطني شكل مستطيل ولونه أخضر، ومقاسات العلم الوطني يكون فيها عرض العلم يساوي ثلثي طوله. تتوسطه الشهادتان بالخط العريض واللون الأبيض (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لتسمو في سماء المجد على الهوية الإسلامية التاريخية بنور التوحيد .وتتضمن قوانين البلاد قانون يجرم فعل تنكيس علم البلاد أو المساس بالعلم الوطني، كما يجب أن لا يلامس العلم سطحي الأرض والماء لأنه يحمل راية التوحيد .// انتهى //16:54ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / راية تسمو في سماء المجد، خفاقة بنور التوحيد لا تنتكس ابداً.. صناعة العلم الوطني بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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