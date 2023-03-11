السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى غداً حفل تخريج طلاب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني



الجبيل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية غداً، حفل تخريج طلاب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني البالغ عددهم (2127) خريجًا لعام 1444هـ ، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين على ما تحظى به المنطقة من دعم سخي وغير محدود من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، مضيفًا أن الهيئة الملكية أولت اهتماماً خاصاً بالتعليم ومكوناته من كوادر تعليمية مدربة، وبرامج إثرائية متطورة، ومرافق عالية المستوى، حتى استطاعت مؤسساتها التعليمية اكتساب اعترافات دولية، وعقد شراكات إستراتيجية مع جامعات عالمية.

من جهته قدم مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي الفياض شكره لسمو أمير المنطة الشرقية على دعمه المستمر، ولمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على جهودهم العظيمة، وللطلاب وأسرهم.

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16:47ت م

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