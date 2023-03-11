السعودية اليوم / تعليم جازان ينهي استعداداته لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث في أكثر من 1500 مدرسة



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خطط واستعدادات انطلاقة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ غدًا، بعد انتهاء ترحيل كافة المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، وتكثيف فرق التشغيل والصيانة لأعمال صيانة المباني المدرسية، لتحقيق بداية جادة وسط بيئة تعليمية جاذبة، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة في 1558 مدرسة للبنين والبنات.

وأكد مدير عام تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي حرص الإدارة العامة على تحقيق انطلاقة جادة لبداية الفصل الدراسي الثالث وسط منظومة تربوية وخدمية كاملة تسهم في تحقيق التفوق الدراسي للطلاب والطالبات، وحصد المزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة، لاسيما بعد التألق الكبير الذي حققته الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الثاني من خلال تحقيق العديد من المنجزات المحلية والخليجية والعربية.

وكشف عن خطة متكاملة لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث شملت تكثيف فرق الصيانة والتشغيل لأعمال صيانة المباني المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة، وانتهاء ترحيل كافة المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية، الأمر الذي يسهم في تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة.

وتنفذ إدارة تعليم جازان عدداً من البرامج الإرشادية لتقديم التهيئة النفسية لطلابها وطالباتها في مختلف المراحل التعليمية بما يضمن تقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية، وذلك ضمن خطط استعدادها لبدء الفصل الدراسي الجديد، وذلك من خلال استثمار الإذاعة المدرسية والمنشورات التوعوية.

يُذكر أن إجمالي عدد مدارس البنين بتعليم جازان في مختلف المراحل التعليمية تبلغ 725 مدرسة، فيما تبلغ عدد مدارس البنات 731 مدرسة، ومدارس الطفولة المبكرة 102.

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16:45ت م

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