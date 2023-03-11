السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه إن هذه المناسبة الكريمة تشكل للمملكة العربية

واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه بهذه المناسبة بدعاء الله -عز وجل- لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولبلادنا الغالية بدوام التقدم والأمن والرخاء، وللشعب السعودي النبيل بالتوفيق في المساهمة كلٌ في مجاله لنمو بلادهم ونهضتها والحياة في ربوعها بموفور الاستقرار والرفاهية.

// انتهى //

16:31ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة يوم العلم ، والذي صدر الأمر الملكي الكريم مؤخرًا بأن يكون الحادي عشر من مارس في كل عام يومًا للاحتفاء والاعتزاز به.وقال معاليه إن هذه المناسبة الكريمة تشكل للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا فرصةً للاعتزاز بوطنهم لما يعنيه العلم من قيمة وطنية وشعار دائم، ولما يمثله اليوم والتاريخ من ذكرى لما بعد اكتمال توحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وبداية نهضتها الأولى.واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه بهذه المناسبة بدعاء الله -عز وجل- لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولبلادنا الغالية بدوام التقدم والأمن والرخاء، وللشعب السعودي النبيل بالتوفيق في المساهمة كلٌ في مجاله لنمو بلادهم ونهضتها والحياة في ربوعها بموفور الاستقرار والرفاهية.// انتهى //16:31ت م0109

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