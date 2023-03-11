السعودية اليوم / رئيس "سدايا:" يوم العلم يجسد ما تحمله قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها قبل 3 قرون لرمزية العلم ودلالاته الوطنية العميقة



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد معالي رئيس الهيئة

ونوه معاليه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته المُمتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.

وقال معاليه: إن الأمر الملكي الذي نص على أن يكون يوم العلم من كل عام في 11 مارس يرسّخ اهتمام وحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على حفظ تاريخ بلادنا وهويتها التي نعتز بها منذ تأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون ومرورًا بالملوك البررة حتى عهدنا الميمون والعلم الوطني هو رمز هوية ورمز للوحدة ودلالة لتلاحم الشعب، وإظهارًا للقوة والعدل والحكمة والنماء.

وأضاف معاليه نستشعر في هذا اليوم بقيمة كبيرة تزهو بها أنفسنا كمواطنين وهو العلم الوطني الذي كان شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية منذ 3 قرون حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مكانة وفخر واعتزاز، فالعلم الوطني هو راية للعز شامخة لا تُنكّس .

وسأل معاليه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يوفق قادتنا ويُديم على بلادنا رخائها واستقرارها ونعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن احتفاء المملكة العربية السعودية اليوم الموافق 11 مارس بيوم العلم الوطني يجسد ماتحمله قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها قبل 3 قرون لرمزية العلم ودلالاته الوطنية العميقة التي جعلت لراية التوحيد خصوصية تميز علم المملكة عن غيرها من دول العالم.ونوه معاليه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته المُمتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.وقال معاليه: إن الأمر الملكي الذي نص على أن يكون يوم العلم من كل عام في 11 مارس يرسّخ اهتمام وحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على حفظ تاريخ بلادنا وهويتها التي نعتز بها منذ تأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون ومرورًا بالملوك البررة حتى عهدنا الميمون والعلم الوطني هو رمز هوية ورمز للوحدة ودلالة لتلاحم الشعب، وإظهارًا للقوة والعدل والحكمة والنماء.وأضاف معاليه نستشعر في هذا اليوم بقيمة كبيرة تزهو بها أنفسنا كمواطنين وهو العلم الوطني الذي كان شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية منذ 3 قرون حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مكانة وفخر واعتزاز، فالعلم الوطني هو راية للعز شامخة لا تُنكّس .وسأل معاليه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يوفق قادتنا ويُديم على بلادنا رخائها واستقرارها ونعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.// انتهى //16:29ت م0108

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