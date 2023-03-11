السعودية اليوم / "هيئة كبار العلماء": يوم العلم مناسبة للتذكير بفضل الله تعالى على شعب المملكة



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

عدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اتخاذ المملكة العربية

وأكدت الأمانة أنه يحق لكل سعودي ينتسب لهذه الدولة المباركة، أن يعتز بهذا الانتساب، وأن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يسعى في ظل قيادته الحكيمة في أن تظل هذه الدولة المباركة شامخة عزيزة.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

16:25ت م

0106



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسعدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اتخاذ المملكة العربية السعودية يوما للعلم، الذي يوافق يوم "11" مارس من كل عام، مناسبة للتذكير بمنة الله تعالى على شعب المملكة بهذه الدولة المباركة، التي اختارت رايتها راية التوحيد والرسالة، حيث تتوسط كلمة : "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" تحتها سيف مسلول، علم المملكة، ولا ينكس هذا العلم أبدًا.وأكدت الأمانة أنه يحق لكل سعودي ينتسب لهذه الدولة المباركة، أن يعتز بهذا الانتساب، وأن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يسعى في ظل قيادته الحكيمة في أن تظل هذه الدولة المباركة شامخة عزيزة.ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب المملكة وسائر بلاد المسلمين.// انتهى //16:25ت م0106

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