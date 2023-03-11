السعودية اليوم / إدارة التعليم بالحدود الشمالية تستكمل استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثالث



عرعر 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية كافة استعداداتها الفنية والتعليمية في أكثر من 500 مدرسة، وذلك لاستقبال قرابة 100 ألف طالب وطالبة، تزامنا مع انطلاق الفصل الثالث للعام الدراسي 1444هـ .

وأوضحت الادارة العامة تعليم المنطقة ، أن الإدارات المعنية بتعليم المنطقة قامت بتوفير جميع الاحتياجات التعليمية والفنية، وما يستوجب إنجازه من صيانة وتأهيل للكهرباء والسباكة، وتوفير كتب ومقررات بشكل تام، وآلات تصوير وطباعة وحاسب، وأجهزة تكييف وتبريد، واستثمار إجازة نهاية الفصل الثاني في تغطية صيانة وتأهيل كافة المدارس لقطاعي البنين والبنات على مدار اليوم، واستكمال ما تحتاجه الفصول والقاعات الدراسية، والمعامل والمختبرات والصالات من تجهيزات واحتياجات ومواد أولية، الأمر الذي حقق اكتمال التهيئة المناسبة لجميع المراحل التعليمية.

وعمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ومن خلال فرقها ولجانها الميدانية والإشرافية، إلى متابعة كل ما يحتاجه الميدان التعليمي، وباشرت الوقوف على المقار التعليمية والمدارس، وأشرفت بشكل مباشر على تجويد وضبط الأعمال والمهام المقدمة، وتطبيق أعلى معايير الإنجاز فيها، بعد أن اتخذت الإجراءات النظامية لمتابعة انتظام العمل في المدارس والانضباط بشكل عام، لانطلاقة الفصل الدراسي الجديد.

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16:08ت م

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