السعودية اليوم / مفتي موريتانيا : هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة جاءت بتوقيت مناسب



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد سماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشيخ أحمد ولد المرابط أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من المصاحف الشريفة هي هدية معتادة من القيادة

جاء ذلك في تصريح صحفي لسماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا عقب تسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال " ولد المرابط" نشكر الله ثم نشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزعت فيها المصاحف ومن ضمنها بلادنا جمهورية مورتانيا والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون معنية للجميع على قراءة وتدبر هذا الكتاب العظيم لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وجدد المفتي العام لجمهورية مورتانيا "الشيخ أحمد ولد المرابط" أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنا مع شحّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية مورتانيا لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها .

// انتهى//

16:07ت م

0102



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد سماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية الشيخ أحمد ولد المرابط أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من المصاحف الشريفة هي هدية معتادة من القيادة السعودية ليست لموريتانيا فحسب ولا لدول غرب أفريقيا بل هي هدية لكل المسلمين بالعالم وجاءت بهذه الكمية الكبيرة بالوقت المناسب للشعب الموريتاني .جاء ذلك في تصريح صحفي لسماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا عقب تسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.وقال " ولد المرابط" نشكر الله ثم نشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزعت فيها المصاحف ومن ضمنها بلادنا جمهورية مورتانيا والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون معنية للجميع على قراءة وتدبر هذا الكتاب العظيم لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.وجدد المفتي العام لجمهورية مورتانيا "الشيخ أحمد ولد المرابط" أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنا مع شحّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية مورتانيا لتسد الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها .// انتهى//16:07ت م0102

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفتي موريتانيا : هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة جاءت بتوقيت مناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.