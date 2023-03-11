السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بمناسبة يوم العلم: يوم لهذه الرمزية التي شهدت وحدة هذا الوطن



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى بأننا نحتفل اليوم بيوم العلم، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون كل عام (11 مارس) لما يمثله العلم من رمزية للدولة ووحدتها لهذا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الدكتور العويسى بأن هذا اليوم يأتي كل عام كاستذكار تاريخي لأمر عظيم في هذه الدولة وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -رحمه الله- العلم بشكله الذي نراه اليوم وسيستمر -بإذن الله- يرفرف على أرض هذه المباركة.

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى بأننا نحتفل اليوم بيوم العلم، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون كل عام (11 مارس) لما يمثله العلم من رمزية للدولة ووحدتها لهذا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – على ترسيخ هذا اليوم ليكون يوم لهذه الرمزية التي شهدت وحدة هذا الوطن وائتلافه منذ تأسيس الدولة في عام 1139هـ الموافق 1727م وحتى يومنا هذا ولما يحمله من دلالات ذات معنى بدءاً من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ووجود السيف الذي يدل على حرص هذه الدولة على تطبيق العدل والحق والذود عن أراضيها، كما أن دلالات العلم تدل على الخير والنماء والازدهار وقد تجسد ذلك في اللون الأخضر.وقال الدكتور العويسى بأن هذا اليوم يأتي كل عام كاستذكار تاريخي لأمر عظيم في هذه الدولة وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -رحمه الله- العلم بشكله الذي نراه اليوم وسيستمر -بإذن الله- يرفرف على أرض هذه المباركة.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //16:04ت م0100

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