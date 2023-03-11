السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تهيئ الشوارع والميادين احتفاء بيوم العلم



نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

هيأت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها الشوارع والميادين احتفاء بيوم العلم الذي يصادف 11 مارس من كل عام.

وشملت أعمال الأمانة تزيين الشوارع والميادين بالعلم السعودي الذي تحمل راية التوحيد والقيادة الرشيدة تعبيرًا عن الاعتزاز بهذه المناسبة.

كما تنظم أمانة نجران للاحتفاء بيوم العلم عروضاً تفاعلية بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود .

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16:03ت م

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