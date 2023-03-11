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محمد الفلاح - يلا شوت.. بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز مشاهدة في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT هدف محمد شريف العالمي واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط من لعب 3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة على حساب القطن الكاميروني وتعادل امام صن داونز بهدفين لكل فريق، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة على يد الهلال

بينما يحتل فريق صن داونز المركز الثاني برصيد 7 نقاط من لعب3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية نقل مواجهة الأهلي وصن داونز عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 التي حصلت على حقوق نقل مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتولى التعليق المعلق الرياضي على محمد على.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.