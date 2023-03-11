رابط يوتيوب بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز دون تقطيع تعليق عربي || مشاهدة الأهلي اليوم هدف محمد شريف العالمي

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محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا



ويدخل النادي الأهلي المباراة، وهو لا يوجد أمامه سوى الفوز، لكي يحاول ضمان الصعود من دور المجموعات بدوري إفريقيا.



بينما سيحاول صن داونز الفوز في اللقاء، من أجل ضمان الصعود من دور المجموعات.



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مركز الأهلي وصن داونز في المجموعة الثانية



ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، عقب هزيمة أمام الهلال السوداني، وتعادل أمام صن داونز، وفوز أمام القطن الكاميروني.



بينما يتواجد صن داونز في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 7 نقاط، بفوز أمام الهلال السوداني، وفوز أمام القطن الكاميروني، وتعادل أمام النادي الأهلي.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا



وستنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز



وسيتم نقل مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، عبر فضائية Bein sports hd 4.

