بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز yallashoot || مشاهدة الأهلي ضد صن داونز دون تقطيع تعليق على محمد على LIVE NOW

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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الاهلى وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار العديد من عُشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة إفريقية نارية من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال بدور المجموعات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

ويستعد المارد الأحمر إلى خوض لقاء قوي أمام نظيره صن داونز مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري.

توقيت مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي فريق الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو.

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز

الأول- الهلال السوداني، برصيد 9 نقاط.

الثاني- صن دوانز، برصيد 7 نقاط.

الثالث- الأهلي، برصيد 4 نقاط

الرابع- القطن الكاميروني، دون نقاط.

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقيا، على النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

ويأتي في الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

الشق الهجومي: طاهر محمد طاهر، أحمد قندوسي، محمد شريف.

