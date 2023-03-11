يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT دون تقطيع

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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تتجه أنظار العديد من عشاق المستديرة في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص محبي الكرة الإفريقية إلى قمة نارية من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

ويقع الأهلي ضيفا على النادي الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات، وتحديدًا بالجولة الرابعة.

ويقع الأهلي في موقف صعب للغاية في المجموعة الثانية، بعد الإخفاق الذي حل على الكتيبة الحمراء في الجولتين الأولى والثانية.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الأهلي وصن داونز في جدول ترتيب المجموعة الثانية

ويقع الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط فقط لا غير، بينما يقع صن داونز في الوصافة برصيد 7 نقاط.

ويأتي جدول ترتيب المجموعة الثانية كالتالي..

المركز الأول - الهلال السوداني، 9 نقاط.

المركز الثاني - صن داونز الجنوب إفريقي، 7 نقاط.

المركز الثالث - الأهلي المصري، 4 نقاط.

المركز الرابع - القطن الكاميروني، 0 نقطة.