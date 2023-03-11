

مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

//أنتهى//

15:38ت م

0093





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.