السعودية اليوم / سمو رئيس هيئة تطوير عسير يعقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية



أبهـا 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها، اجتماعًا مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في مقر الوزارة بالرياض، بحضور معالي وزير الاتصالات عبدالله بن عامر السـواحة ، وعدد من قيادات منظومة الصناعة وقيادات هيئة تطوير منطقة عسير.

وتم خلال الاجتماع بحث رؤية المنظومة الصناعية في منطقة عسير وأهمها المدينة الصناعية الثانية ، والاتفاق على المواءمة بين إستراتيجية الصناعة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير لخلق الفرص الواعدة مع مراعاة الطابع البيئي والسياحي للمنطقة، وسبل استثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتعدين في المنطقة، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى مناقشة أبرز ما حُقق في قطاعي الصناعة والتعدين في منطقة عسير والمتمثل في احتلال منطقة عسير المرتبة السادسة على مستوى مناطق المملكة من حيث عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بإجمالي 387 مصنعًا، منها 373 مصنعًا باستثمارات وطنية.

يذكر أن منطقة عسير تأتي في المرتبة الثامنة من حيث حجم الاستثمار الذي يبلغ 9.6 مليارات ريال، بعدد عمالة مرخصة تبلغ 26,701 عاملاً، وتضم المنطقة مدينتين صناعيتين تتجاوز مساحاتهما 19.000.000م.

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15:24ت م

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