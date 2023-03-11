السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران: " يوم العلم " يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالقيم الوطنية ويرسخ العمق التاريخي للمملكة



نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالأمر الملكي الكريم بتخصيص هذا اليوم 11 مارس من كل عام " بيوم العلم " ، الذي يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموّه في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى يوم العلم تحمل دلالات على رمزية العلم السعودي بشهادة التوحيد التي تتوسطه وهي رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، إضافة إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، التي يرمز لها السيف ليكون هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، على مدى ثلاثة قرون".

وأشار سمو الأمير تركي بن هذلول إلى الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ في الـ 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م بأن يكون علم المملكة بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء ليتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وفي الختام سأل سموه المولى -عز وجل-أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

15:20ت م

0087



نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالأمر الملكي الكريم بتخصيص هذا اليوم 11 مارس من كل عام " بيوم العلم " ، الذي يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بالقيمة الوطنية للعلم الوطني، وترسيخ العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ، الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م.وقال سموّه في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى يوم العلم تحمل دلالات على رمزية العلم السعودي بشهادة التوحيد التي تتوسطه وهي رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، إضافة إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، التي يرمز لها السيف ليكون هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، على مدى ثلاثة قرون".وأشار سمو الأمير تركي بن هذلول إلى الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ في الـ 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م بأن يكون علم المملكة بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء ليتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.وفي الختام سأل سموه المولى -عز وجل-أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //15:20ت م0087

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران: " يوم العلم " يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالقيم الوطنية ويرسخ العمق التاريخي للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.