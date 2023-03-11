السعودية اليوم / وكيل النيابة العامة: يوم العلم عراقة واعتزاز ووحدة وطنية



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد معالي وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان أن يوم العلم الوطني هو رمز للقيم الخالدة والقوة والسيادة عبر تاريخنا العظيم الممتد منذ تأسيس بلادنا في عام 1727م، ولا زلنا نسير متعاهدين ومتلاحمين تحت راية المملكة العربية

وقال معاليه: "إن اعتزازنا بقيمنا الراسخة يجسده العلم الوطني الذي تتوسطه كلمة التوحيد التي لا تنكّس، وسيف العدل والأمن، وألوان التسامح والنماء والخصب والنقاء والسلام"، مضيفًا أن الملك الموحد عبدالعزيز -رحمه الله- أقر في يوم 11 مارس 1937م العلم بشكله الذي نراه اليوم، وأن الاحتفاء بالعلم والاحتفال بهذا اليوم هو دلالة على التلاحم والتعاهد بين الشعب والقيادة، وتأكيداً من الشعب السعودي الكريم على الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

واختتم معالي وكيل النيابة العامة بقوله: كلما حلّت بالعالم نوازل وملمّات برز علم المملكة يرفرف عالياً في مصاف الدول المتقدمة للعطاء والبذل والمساعدة، مترجماً بالأفعال ما يحمله العلم الوطني من دلائل ومعاني عظيمة، سائلا الله تعالى أن يديم علينا الأمان ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا ويسدد خطاهم، تحت راية التوحيد.

// انتهى //

15:15ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد معالي وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان أن يوم العلم الوطني هو رمز للقيم الخالدة والقوة والسيادة عبر تاريخنا العظيم الممتد منذ تأسيس بلادنا في عام 1727م، ولا زلنا نسير متعاهدين ومتلاحمين تحت راية المملكة العربية السعودية وقال معاليه: "إن اعتزازنا بقيمنا الراسخة يجسده العلم الوطني الذي تتوسطه كلمة التوحيد التي لا تنكّس، وسيف العدل والأمن، وألوان التسامح والنماء والخصب والنقاء والسلام"، مضيفًا أن الملك الموحد عبدالعزيز -رحمه الله- أقر في يوم 11 مارس 1937م العلم بشكله الذي نراه اليوم، وأن الاحتفاء بالعلم والاحتفال بهذا اليوم هو دلالة على التلاحم والتعاهد بين الشعب والقيادة، وتأكيداً من الشعب السعودي الكريم على الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.واختتم معالي وكيل النيابة العامة بقوله: كلما حلّت بالعالم نوازل وملمّات برز علم المملكة يرفرف عالياً في مصاف الدول المتقدمة للعطاء والبذل والمساعدة، مترجماً بالأفعال ما يحمله العلم الوطني من دلائل ومعاني عظيمة، سائلا الله تعالى أن يديم علينا الأمان ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا ويسدد خطاهم، تحت راية التوحيد.// انتهى //15:15ت م0086

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