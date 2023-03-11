السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران: يحق لنا أن نتباهى بعلم ثابت شامخ بين العالم



نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم خاص كل عام بالعلم، باسم "يوم العلم"، يؤكد حكمة القيادة ـ أعزها الله ـ ونهجها المتين في ترسيخ الاعتزاز بثوابتنا وقيمنا الوطنية، وإبراز ما تتميز به المملكة بين دول العالم أجمع في الأسس التي قامت عليها.

وقال سمو أمير منطقة نجران في تصريح بهذه المناسبة: "ونحن نسطر هذه الكلمات في أول يوم للعلم، يحق لنا أن نتباهى ونفخر بين العالم أننا نعيش تحت علم وراية التوحيد الذي يبقى ثابتًا شامخًا دون تنكيس، بين أعلام دول العالم كلها، مهما كانت الظروف والأحداث، وأننا نعيش تحت راية تأسيس هذه الدولة المباركة، ولا زال عز منهجًا لها اليوم، نحيا ونموت دونها".

ودعا سموه في ختام تصريحه - المولى عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته ورايته وشعبه الأبي العظيم، وأن يديم عليه الأمن والخير والنعيم.

// انتهى //

15:07ت م

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نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيدهما الله ـ بمناسبة يوم العلم .وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم خاص كل عام بالعلم، باسم "يوم العلم"، يؤكد حكمة القيادة ـ أعزها الله ـ ونهجها المتين في ترسيخ الاعتزاز بثوابتنا وقيمنا الوطنية، وإبراز ما تتميز به المملكة بين دول العالم أجمع في الأسس التي قامت عليها.وقال سمو أمير منطقة نجران في تصريح بهذه المناسبة: "ونحن نسطر هذه الكلمات في أول يوم للعلم، يحق لنا أن نتباهى ونفخر بين العالم أننا نعيش تحت علم وراية التوحيد الذي يبقى ثابتًا شامخًا دون تنكيس، بين أعلام دول العالم كلها، مهما كانت الظروف والأحداث، وأننا نعيش تحت راية تأسيس هذه الدولة المباركة، ولا زال عز منهجًا لها اليوم، نحيا ونموت دونها".ودعا سموه في ختام تصريحه - المولى عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته ورايته وشعبه الأبي العظيم، وأن يديم عليه الأمن والخير والنعيم.// انتهى //15:07ت م0083

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