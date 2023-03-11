السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بيوم العلم



عرعر 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه إن العلم يمثل شاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، ويشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء،مؤكدًا سموه أن العلم الوطني الذي لا ينكس أبدًا مصدر اعتزاز للمواطن السعودي وفخر، ويعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

// انتهى //

14:48ت م

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عرعر 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة يوم العلم، مبينًا أن هذا اليوم يأتي تجسيداً لما توليه القيادة الرشيد -أيدها الله- من اهتمام وعناية برمزية هذه المناسبة ودلالاته التاريخية والوطنية، التي ترسخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء "راية التوحيد".وقال سموه إن العلم يمثل شاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، ويشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء،مؤكدًا سموه أن العلم الوطني الذي لا ينكس أبدًا مصدر اعتزاز للمواطن السعودي وفخر، ويعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات.وسأل سموه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويعز رايته، ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //14:48ت م0081

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