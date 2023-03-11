السعودية اليوم / محافظ البنك المركزي السعودي: "يوم العلم" يروي قصة نمو وطن وينطلق من عمق تاريخي للبلاد



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، أن احتفاء المملكة بيوم العلم، يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته المُمتدة عبر تاريخ الدولة

وقال معاليه: هذا يرسّخ اهتمام وحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى - عز وجل - بأن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء، وأن يديم راية التوحيد خفاقة ومرفوعة.

// انتهى //

14:37ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، أن احتفاء المملكة بيوم العلم، يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته المهمة، لكونه يُعد عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية، وينطلق من قيمته المُمتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.وقال معاليه: هذا يرسّخ اهتمام وحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – على الاحتفاء بالمناسبات التي من شأنها تجسيد الوحدة الوطنية، مضيفًا الاحتفاء بيوم العلم الذي يصادف الـ 11 من شهر مارس، يلتقي مع شعورنا بالفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية وعمقنا التاريخي، ويعد نافذة مهمة لتقدير هذا العمق التاريخي للبلاد.وسأل معاليه المولى - عز وجل - بأن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء، وأن يديم راية التوحيد خفاقة ومرفوعة.// انتهى //14:37ت م0080

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