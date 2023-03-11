السعودية اليوم / محافظ الزكاة والضريبة والجمارك: في يوم العلم يتجلى الفخر والاعتزاز براية التوحيد واستشعار قيمتها بين الأمم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أكد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذا اليوم الذي تحتفي فيه المملكة وشعبها بيوم العلم يجسد عناية القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بتاريخ هذه البلاد المباركة والأيام التي شهدت مواقفها التاريخية على مدى نحو ثلاثة قرون، إذ يُعزز هذا الاهتمام المعاني العظيمة لرمزية العلم ودلالاته الوطنية الهامة، التي تجعل لراية التوحيد خصوصية تميز المملكة عن غيرها.

وقال معاليه: في يوم العلم يتجلى لشعب المملكة مشاعر الفخر والاعتزاز براية التوحيد الشامخة واستشعار قيمتها المختلفة بين الأمم، وذلك لما تحمله من معاني ودلالات مُشرفة تعبر عن الأسس المتينة التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها، والتي ترتكز على التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

وأضاف : تتجسد أهمية رمزية علم المملكة لارتباطه بأئمة هذه البلاد وملوكها منذ تأسيسها، فهي تشكل قيمة ممتدة عبر التاريخ، ونافذةً لتأمل العمق التاريخي للمملكة، فهو رمز للوحدة ودلالة لتلاحم الشعب، وإظهارًا للقوة والعدل والحكمة.

واختتم معاليه تصريحه أن يُديم على هذه لبلاد رخاءها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرنا ويعز بلادنا ويديم علينا نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

// انتهى //

14:30ت م

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