السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء": إقرار يوم العلم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

بمناسبة يوم العلم.

وأكد معاليه أن يوم العلم يمثل قيم ومبادئ بُنيت عليها المملكة؛ وإقرار هذا اليوم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق بعلم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوّة والحكمة، منوهًا بالأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم.

وأشار معاليه إلى أنه بهذه المناسبة نستذكر التضحيات التي قدمها رجالات الوطن وكان العلم شاهدًا عليها منذ قرابة 300 عام، حتى أصبحت المملكة منارةً للتطور في شتى المجالات وأنموذجًا يحتذى به منذ تأسيسها وحتى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وختم معاليه تصريحه سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على المملكة أمنها ورخاءها.

// انتهى //

14:24ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-بمناسبة يوم العلم.وأكد معاليه أن يوم العلم يمثل قيم ومبادئ بُنيت عليها المملكة؛ وإقرار هذا اليوم هو اعتزاز بالهوية التي شكّلت تاريخنا العميق بعلم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوّة والحكمة، منوهًا بالأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم.وأشار معاليه إلى أنه بهذه المناسبة نستذكر التضحيات التي قدمها رجالات الوطن وكان العلم شاهدًا عليها منذ قرابة 300 عام، حتى أصبحت المملكة منارةً للتطور في شتى المجالات وأنموذجًا يحتذى به منذ تأسيسها وحتى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وختم معاليه تصريحه سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ويديم على المملكة أمنها ورخاءها.// انتهى //14:24ت م0078

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