السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجلس الشورى في يوم العلم : رمزٌ تعتز به المملكة وشعبها بما يحمله من قيمٍ راسخةٍ وشموخ



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر معاليه - في تصريح صحفي - بهذه المناسبة عن سعادته وفخره واعتزازه بصدور الأمر الملكي الكريم احتفاءً بالعلم الذي يعبر عن الأهمية الكبيرة التي يحملها الأمر الملكي الكريم في طياته من أهميةٍ لدلالات العلم ، وليستذكر أبناءُ الوطن ما تعنيه راية التوحيد , وليستذكروه جيلاً بعد جيل ويحافظوا عليه عالياً خفاقاً.

وأكد معاليه أنَّ يوم العلم يرمز إلى اعتزاز المملكة وشعبها بما يعنيه من قيمٍ ممتدةٍ وراسخةٍ عبر التاريخ ومنذ التأسيس، عندما حمله الأجداد في نضالهم لتأسيس وتوحيد أرجاء المملكة حاملين راية التوحيد التي تتوسط العلم والتي كانت ولا زالت تدعو إلى رسالة الإسلام والسلام .

ودعا معاليه في ختام تصريحه المولى - عز وجل - أنْ يحفظ المملكة العربية

// انتهى //

14:23ت م

0077



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلم.وعبر معاليه - في تصريح صحفي - بهذه المناسبة عن سعادته وفخره واعتزازه بصدور الأمر الملكي الكريم احتفاءً بالعلم الذي يعبر عن الأهمية الكبيرة التي يحملها الأمر الملكي الكريم في طياته من أهميةٍ لدلالات العلم ، وليستذكر أبناءُ الوطن ما تعنيه راية التوحيد , وليستذكروه جيلاً بعد جيل ويحافظوا عليه عالياً خفاقاً.وأكد معاليه أنَّ يوم العلم يرمز إلى اعتزاز المملكة وشعبها بما يعنيه من قيمٍ ممتدةٍ وراسخةٍ عبر التاريخ ومنذ التأسيس، عندما حمله الأجداد في نضالهم لتأسيس وتوحيد أرجاء المملكة حاملين راية التوحيد التي تتوسط العلم والتي كانت ولا زالت تدعو إلى رسالة الإسلام والسلام .ودعا معاليه في ختام تصريحه المولى - عز وجل - أنْ يحفظ المملكة العربية السعودية وأنْ يديم عليها عزها واستقرارها في ظلِّ قيادتها وشعبها وأن تضل راية التوحيد عاليةً خفاقة.// انتهى //14:23ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجلس الشورى في يوم العلم : رمزٌ تعتز به المملكة وشعبها بما يحمله من قيمٍ راسخةٍ وشموخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.