السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلم



حائل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في تصريح صحفي : يعد يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا، نتذكر من خلالها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لهذه الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء والبطولات.

وأضاف سموه : أصبح العلم الوطني حاضراً في كل الميادين والمناسبات الدولية ليؤكد على مكانة وعراقة هذه الدولة العظيمة التي أخذت على عاتقها أن تكون دائماً في الطليعة، وأن تظلّ الراية مرفوعة عالية تُطاول عنان السماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وقائد التغيير سمو ولي عهده الأمين - أيَّده الله - كما يبرز ما يوليانه - رعاهما الله - من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة.

واختتم سموه : قائلاً بعون الله ستظل المملكة العربية

// انتهى //

14:21ت م

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حائل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة يوم العلم.وقال سموه في تصريح صحفي : يعد يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا، نتذكر من خلالها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لهذه الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء والبطولات.وأضاف سموه : أصبح العلم الوطني حاضراً في كل الميادين والمناسبات الدولية ليؤكد على مكانة وعراقة هذه الدولة العظيمة التي أخذت على عاتقها أن تكون دائماً في الطليعة، وأن تظلّ الراية مرفوعة عالية تُطاول عنان السماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وقائد التغيير سمو ولي عهده الأمين - أيَّده الله - كما يبرز ما يوليانه - رعاهما الله - من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة.واختتم سموه : قائلاً بعون الله ستظل المملكة العربية السعودية على الدوام قوية بأبنائها، عزيزة ببطولاتهم مزدهرة بإنجازاتها في كل المجالات، ويبقى العلم الوطني مرفوعًا عالياً خفاقاً في ظل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله- ، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //14:21ت م0076

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