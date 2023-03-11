شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

تشكيل الأهلي الرسمي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر ان الهلال يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، فى حين يحل صن داوينز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.