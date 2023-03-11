السعودية اليوم / أمانة جازان تشارك في فعاليات يوم العلم وتزين شوارعها بـ25 ألف علم



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تشارك أمانة منطقة جازان في الاحتفاء بيوم العلم؛ حيث توشّحت شوارع جازان الرئيسية وميادينها بأكثر من 25 ألف علم، إلى جانب العروض التي تشهدها ساحة السارية بالكورنيش الشمالي؛ للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أنّ أمانة جازان هيّأت الشوارع والميادين بالعلم الوطني، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، إضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفاء بيوم العلم، إلى جانب الفعاليات المصاحبة بساحة السارية.

يُذكر أن سارية الوطن التي نفذتها أمانة منطقة جازان مؤخرًا بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان ، هي الأعلى بالمنطقة وتم تنفيذها بمعايير هندسية، لتكون معلمًا للحب والولاء للوطن .

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13:56ت م

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